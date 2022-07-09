Певец пояснил причину, по которой скрывает подробности своей личной жизни.

Известный украинский певец Виталий Козловский, которого ранее продюсировал Игорь Кондратюк, резко прокомментировал слухи о его якобы нетрадиционной ориентации. В интервью Славе Демину на YouTubе-канале "Люкс ФМ" Виталий также подчеркнул - не выставляет информацию о своей личной жизни на публику.

Демин переспросил о слухах касательно принадлежности музыканта к ЛГБТ-комьюнити. Тот с улыбкой показал в камеру кулак.

В СМИ также была информация о том, что Козловский якобы крутит роман со своей помощницей. Мужчина поспешил расставить все точки над "і".

"Сегодня я не хочу об этом говорить. Со временем, возможно, я об этом расскажу. Я так часто и так много рассказывал о своей вечно не складывающейся личной жизни. И тут мы возвращаемся к разговору о моих родителях. Мне 37 лет. Почему я на сегодня не женат? Потому что у меня был ужасный пример отношений. И я всегда себе говорил с детства: "У меня так не будет. У меня вообще такого не будет, я так не хочу". Ну, хотя, я в детстве когда-то так же говорил, что не буду курить, но уже закурил. Значит, я своим обещаниям изменяю. Значит, что-то должно измениться. И вот когда изменится что-то радикально, может быть, я об этом сообщу", - сказал экс-подопечный Игоря Кондратюка.

Отметим, что на конкретный вопрос о наличии личной жизни Козловский ответил, что без нее бы уже давно сошел с ума.

Напомним, Козловский рассказал о скандале с Кондратюком.

Вас также могут заинтересовать новости: