Она не настаивает на их общении.

Украинская певица Татьяна Решетняк, известная по сценическому псевдониму TAYANNA, рассказала об общении ее сына Даниэля с отцом-россиянином Егором Глебом.

Она отметила, что 11-летний сын редко видится с папой, ведь мужчина не инициирует встречи и общение. А когда это происходило раньше - у мальчика проявлялась тревожность.

"Сейчас общается с папой. У нас отец "перелетная птица": на некоторый период появляется, а потом исчезает. У ребенка есть травма, когда он появляется. У него в последний раз, когда появился отец, он пошел в школу и у него случился приступ тревожности, он начал задыхаться. С этой стороны я сижу и иногда думаю, а стоит ли ему вообще общаться с отцом или не стоит", - рассказала певица проекту "Ближче до зірок".

Поэтому Татьяна не настаивает на их постоянной связи, чтобы уберечь ребенка от травмы.

"Я стараюсь просто ему говорить, что делай так, как ты чувствуешь. Хочешь видеться - иди, хочешь писать - пиши, не хочешь - я не заставляю", - добавила она.

Татьяна добавила, что с отцом своего ребенка она сама не общается.

К слову, до начала войны TAYANNA рассказывала об отношениях с новым избранником, однако позже они завершились.

Напомним, ранее Ксения Мишина впервые рассказала об отце своего ребенка.

Вас также могут заинтересовать новости: