Он тяжело переживал предательство близкого человека.

Много лет о личной жизни певца EL Кравчук ничего не было слышно. Как оказалось, длительный период времени он был один, а все потому, что опыт прошлых отношений его сильно ранил.

В программе "Муз_Тренд" он вспомнил историю 10-летней давности, когда вернулся с гастролей и застукал своего любимого человека с другим.

"Меня любовь только уничтожала. Это последний раз было 10 лет назад. Она уничтожила меня просто как личность. И нужно было с обломков снова себя собирать как человека. Мне изменяли. Я приехал с гастролей домой и все, как в кино... У меня была интересная личная жизнь. Когда-то я об этом напишу книгу", - признался артист.

Однако сейчас, по словам Кравчука, он готов к новым отношениям. Музыкант отметил, что ему нужен человек, с которым он сможет творить бешеные поступки:

Я настолько бешеный! Я совершаю ошибки, а потом ошибки и снова ошибки. Я просто призываю людей к личной свободе, быть свободными и не быть рабами. Вот эта бешеность – это и есть призыв, чтобы быть свободными людьми в свободной стране.

Напомним, ранее певец EL Кравчук рассказал, как Киркоров "выжил" его из России.

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