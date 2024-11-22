Олимпийский призер по каратэ Анжелика Терлюга, которая скоро станет мамой, откровенно поделилась с поклонниками, как изменилась ее фигура за время беременности.

Олимпийский призер по каратэ Анжелика Терлюга готовится к новой роли - роли мамы. Спортсменка, которая привыкла к дисциплине, выносливости и борьбе на татами, сейчас открывает для себя другую сторону жизни, полную новых ощущений и эмоций.

Беременность внесла свои коррективы в привычный ритм жизни каратистки. Соревнования и интенсивные тренировки остались в прошлом, уступив место спокойным прогулкам, правильному питанию и подготовке к родам.

Изменилась и фигура спортсменки. Анжелика откровенно делится с поклонниками в Instagram, что набрала 20 килограммов за время беременности. Это немало, даже для человека, привыкшего к физическим нагрузкам. Однако каратистка подходит к этому с присущим ей позитивом и спокойствием. Она принимает свое тело таким, какое оно есть сейчас, понимая, что эти изменения - временные и связаны с важнейшим событием в ее жизни - рождением ребенка.

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"34-35 недель, +20 кило. Я в шоке, но пытаюсь принять себя и быть красивой", - написала Анжелика.

Ее искренность и откровенность вызывают восторг у поклонников. Многие женщины находят в словах спортсменки поддержку и понимание, ведь изменения фигуры во время беременности - это естественный процесс, который не стоит стесняться.

Анжелика Терлюга - не только выдающаяся спортсменка, но и прекрасный пример для подражания. Она демонстрирует, как можно гармонично сочетать спортивную карьеру, материнство и позитивное отношение к жизни. Даже в период беременности она продолжает вдохновлять своих поклонников силой духа, оптимизмом и умением принимать себя и мир вокруг.

Напомним, серебряный призер Олимпийских игр Анжелика Терлюга беременна первенцем.

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