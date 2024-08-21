Спортсменка показала своего избранника.

Украинская каратистка Анжелика Терлюга, которая завоевала серебро на Олимпийских играх-2020 в Токио, была вынуждена поставить свою спортивную карьеру на паузу. Спортсменка впервые станет мамой.

Радостную весть каратистка сообщила в своем Instagram. Знаменитость поделилась беременными кадрами. На фото 32-летняя Терлюга позировала вместе со своим мужем - мастером спорта по каратэ Владимиром Зарецким. Супруги показали УЗИ-снимок будущего первенца.

"Самая долгожданная фотосессия этого лета. У нас сейчас самый счастливый период жизни и вы можете поздравлять нас с этим. 1+1 = 3. Новые ощущения, новые эмоции, новые планы. Мы рады все это разделить с вами", - написала каратистка.

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Сейчас Анжелика не раскрывает пол младенца и не рассказала, на каком она сроке беременности.

Серебряная призерша Олимпиады-2020 была вынуждена пропустить нынешние Игры в Париже. Причиной стало исключение каратэ из олимпийской программы на этот год, а также беременность Терлюги.

Спортсменка в браке с Зарецким с сентября 2021 года. Пара поженилась сразу после выступления Анжелики на соревнованиях в Токио.

Как известно, Терлюга завоевала медаль в личном кумите в весовой категории до 55 килограммов. До этого в 2018 году спортсменка стала чемпионкой Европы в личном кумитэ и в командном в 2017 и 2019 годах. В дополнение знаменитость побеждала на Европейских играх.

Напомним, ранее бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Харлан рассказала, как война повлияла на ее отношения с иностранцем.

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