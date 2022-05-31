Таким поступком Оксана Фандера выразила свою солидарность с Украиной, где родилась.

Российская актриса Оксана Фандера на четвертый месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину опубликовала фото большого украинского флага, который вывесила у себя на балконе.

В описании к снимку она процитировала отрывок стихотворения, посвященного родному городу. Данную публикацию Фандера сделала в Telegram-канале.

"Маме — Городу О", - кратко написала Оксана.

На днях российская актриса в своем блоге отметила, что свобода - это не то, что дали, а то, что нельзя отнять.

Отметим, Оксана Фандера - уроженка Одессы. В Москву девочка переехала в возрасте 14-ти лет, где училась и строила свою карьеру.

Напомним, на российском радио два часа крутили гимн Украины и "Ой, у лузі червона калина".

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