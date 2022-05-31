Российская актриса Оксана Фандера на четвертый месяц после полномасштабного вторжения РФ в Украину опубликовала фото большого украинского флага, который вывесила у себя на балконе.
В описании к снимку она процитировала отрывок стихотворения, посвященного родному городу. Данную публикацию Фандера сделала в Telegram-канале.
"Маме — Городу О", - кратко написала Оксана.
На днях российская актриса в своем блоге отметила, что свобода - это не то, что дали, а то, что нельзя отнять.
Отметим, Оксана Фандера - уроженка Одессы. В Москву девочка переехала в возрасте 14-ти лет, где училась и строила свою карьеру.
Напомним, на российском радио два часа крутили гимн Украины и "Ой, у лузі червона калина".