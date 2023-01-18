Лариса Удовиченко получила серьезную травму.

Популярная российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко сломала позвоночник. Врачи госпитализировали ее для дальнейшего наблюдения.

На днях актриса должна была выступить со спектаклем в Петрозаводске, но организаторы представления сообщили о травме Удовиченко. Поэтому она не сможет исполнить свою роль. Ее заменит другая актриса.

"С большим сожалением сообщаем, что Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", - сообщили организаторы спектакля.

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Кто такая Лариса Удовиченко

Лариса Удовиченко - 67-летняя российская актриса. Свою первую взрослую роль она сыграла в 1974 году в фильме "Дочки-матери".

Она прославилась благодаря ролям в таких фильмах как "Мертвые души", "Женская логика", "Женить Казанову", "Моя безумная семья" и других.

Недавно Удовиченко угодила в скандал. Она не явилась на спектакль в Санкт-Петербурге. Вместо нее на сцену вышли люди в сине-желтых нарядах, что вызвало агрессию у россиян.

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