Дуа Липа вышла в свет в откровенном образе.

25-летняя британская певица Дуа Липа опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок.

В кадре Дуа позирует на дороге в полупрозрачном мини-платье, под которое она не надела белье. Также певица одела на ножки босоножки-гладиаторы на невысоком каблуке и взяла оранжевую сумочку. Завершила она такой летний образ украшениями - браслетом и колье.

"Вау", "Ты - нереальная красотка", "Вот это огонь", "От тебя стало еще жарче", - пишут поклонники в комментариях под снимками.

Кто такая Дуа Липа:

Дуа Липа - британская певица косовского происхождения, автор песен и модель

2 июня 2017 года состоялся релиз её одноимённого дебютного альбома.

В феврале 2019 года на церемонии Grammy Awards, получила две награды: в категориях Лучший новый исполнитель и Лучшая танцевальная запись за сингл "Electricity".

Второй студийный альбом певицы "Future Nostalgia" был выпущен в марте 2020 года и получил признание критиков.

Автор: Диана Могилевич