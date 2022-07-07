Среди них - двое несовершеннолетних детей.

Именитая британская телеведущая Наташа Каплински с первых дней после того, как Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, открыто поддерживает нашу страну. Она даже решилась впустить в свой дом беженцев, которые не могли оставаться у себя дома из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Об этом пишет издание The Telegraph.

"Я сразу зарегистрировалась, чтобы дать дом украинской семье. Я из семьи беженцев, и мне очень повезло, поэтому я чувствовала, что это моя ответственность", - поделилась телезвезда.

Наташа говорит - беженцы, которых она разместила у себя дома, приехали туда с одним маленьким чемоданом. Четыре человека, убегающих от войны, уместили туда всю свою жизнь.

"Когда я забрала их четырех, отца, который частично ослеп и потому не мог воевать, мать, 12-летнего мальчика и шестилетнюю девочку, у них был лишь небольшой чемодан. Это замечательная семья, и они очень благодарны, но просто хотят вернуться домой. Они общаются по FaceTime с друзьями и семьей в Украине каждый день. Хуже всего для них то, что они не могут вернуться домой", - рассказала Каплински.

Отметим, что сама телезвезда - из семьи беженцев. В свое время ее отец вынужден был бежать из Южной Африки и Великобритании ему предоставили жилье.

Напомним, королевская семья Британии тайно разместила у себя дома беженцев из Украины.

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