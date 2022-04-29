В такое непростое время люди со всего мира помогают как могут.

Многие мировые звезды открыто заявили о том, что готовы принять в своих дорогостоящих особняках переселенцев, которые покинули свои дома из-за войны в Украине. УНИАН собрал имена тех, кто уже успел заявить о готовности помочь.

Бенедикт Камбербэтч

Британский актер заявил, что в своем доме собирается поселить семью из Украины. В интервью Sky News он объяснил, что не будет раскрывать никакие подробности об этих людях, однако постарается сделать все, чтобы дать им стабильность после того, что те пережили.

"К сожалению, они проходят курс лечения. Если говорить что-то еще об этом, это будет вторжением в их частную жизнь, а слишком много информации о том, когда они приедут, будет вторжением в мою. Но я хочу дать им некоторую стабильность после того, что им пришлось пережить, и они будут жить в моем доме", - рассказал Камбербэтч.

Супруги Осборн

Британский рок-музыкант Оззи Осборн и его жена, телеведущая Шэрон Осборн заявили о том, что хотят приютить в своем особняке беженцев из Украины. Знаменитости живут в Бакингемшире, где планируют разместить две семьи людей, бежавших от вооруженной агрессии РФ в Украине. Шэрон Осборн в одном из интервью возмутилась бюрократией, которая тормозит процесс размещения людей в их доме.

Королевская семья из Бельгии

Король Филипп и Королева Матильда заявили, что с радостью примут три украинских семьи, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Представители королевской семьи уточнили, что поселят беженцев в квартирах, которые принадлежат их благотворительному фонду.

Шер

Певица с мировым именем заявила, что примет у себя дома беженцев. Она уточнила, что от такого ужаса как война не застрахован никто, поэтому призвала всех помогать украинцам при наличии возможности.

Напомним, украинская певица Оля Полякова рассказала, почему не может разместить в своем доме переселенцев.

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