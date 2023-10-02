Анна Краснова проехалась по режимному объекту.

Известная блогерша из Киева Анна Краснова опубликовала в инста-сториз видео, на котором запечатлено, как она катается по Южному мосту со своим парнем Александром Шекерли.

Девушка похвасталась, что у ее возлюбленного есть пропуск на Южный мост, несмотря на то, что он закрыт для проезда частного транспорта с лета прошлого года.

Кроме того, в это же время Краснова слушала российские песни певицы Анны Асти, которая недавно получила паспорт гражданина РФ. К тому же девушка неоднократно говорила, что ей нравится диктатор Владимир Путин. О полномасштабном вторжении она молчит.

Также стоит отметить, что спутником блогерши является живодер Александр Шекерли. В 2017 году он публиковал видео, как издевается над животными. Он привязывал мышат к гранате и бросал котенка через крышу дома.

Известно, что Александр является сыном Николая Шекерли, которого приговорили к 10,5 годам лишения свободы за педофилию, однако отпустили его в 2016 году по "закону Савченко".

Напомним, жена Павлика оскандалилась, попав на режимный объект. Музыкант прокатил свою жену по Южному мосту в Киеве. За это его наказали.

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