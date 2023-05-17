Сотрудники полиции провели с ним беседу.

Полиция Киева отобрала у музыканта Виктора Павлика спецпропуск на проезд по Южному мосту в Киеве. Произошло это после того, как его супруга похвасталась, что он прокатил ее по режимному объекту.

Супруги проехались по Южному мосту, несмотря на то, что проезд для частных автомобилей запрещен с 22 июня 2022 года.

Кроме того, Екатерина Репяхова (супруга Павлика, - УНИАН) поделилась в своих соцсетях видео и указала, что такое развлечение не для всех. Комментаторы сразу же начали хейтить звездное семейство, после чего Репяхова удалила ролик и написала:

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"Я не права. Я ошибалась. Я неудачно пошутила. Я не должна была публиковать то "сториз". И это факт. Мой муж не покупал спецпропуск. Он, как и большинство из нас, делает все ради нашей победы. А я не должна была делать то, что сделала".

Сотрудники полиции провели беседу с Павликом и Репяховой и напомнили им о запрете фиксации и освещения объектов стратегического значения в период военного положения.

"По этому факту сведения о событии были внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. При отработке полученной информации правоохранители пообщались с владельцем автомобиля и женщиной и изъяли спецпропуск", - сообщают в полиции Киева.

Напомним, ранее Павлик спел во Львове, одолжив микрофон и гитару у уличного музыканта.

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