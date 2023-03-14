Она сказала, что он покорил ее своей человечностью.

Украинская актриса Светлана Косолапова посетила концерт российского комика Максима Галкина и рассказала, какой он в реальной жизни.

По словам актрисы, они познакомились много лет назад. Галкин покорил ее своей человечностью и добротой.

"Просто люблю Макса. Мы познакомились много лет назад. Он всегда был человечным, добрым и веселым. И он всегда поддерживал Украину", - сказала Косолапова в инста-сториз.

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Она добавила, что на концерте в Америке он много говорил об Украине, чем в очередной раз показал, насколько любит и поддерживает ее.

Стоит отметить, что Светлана Косолапова в начале полномасштабной войны уехала в США. До этого она активно снималась в украинских сериалах - "Женский доктор", "Все могут короли", "Список желаний", "Замок на песке" и других.

Позиция Максима Галкина по войне в Украине

С 24 февраля 2022 года он осуждает войну в Украине, поэтому выехал из страны-агрессора в Израиль. Он ведет активную концертную деятельность, а часть денег передает украинским беженцам.

Кроме того, на концерте в Дубае он выкрикнул "Слава Украине!" За поддержку нашей страны в РФ его признали "иноагентом".

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