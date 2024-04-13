В этом году девочке исполнился годик.

Испанская актриса Ана Обрегон в прошлом году стала матерью девочки. С помощью суррогатного материнства на свет появилась маленькая Анита.

Однако эта история совсем не простая. Известно, что Анита родилась от спермы сына актрисы, который в 2020 году умер от онкологии. На тот момент парню было всего 27 лет.

Он заморозил свою спермы в надежде еще когда-то стать отцом, однако у судьбы на него были другие планы.

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Звездная мама же решила исполнить желание своего покойного сына и обратилась к суррогатной матери, которая и выносила для нее внучку, ставшую ей дочерью после процедуры усыновления.

Кроме того, Ана говорит, что может еще раз воспользоваться услугами суррогатной матери, потому что ее сын вообще хотел пятеро детей.

Стоит отметить, что недавно Анита отпраздновала свой первый день рождения. На своей странице в Instagram Обрегон поблагодарила девочку за то, что она наполнила светом ее сердце, погруженное в глубочайшую тьму и изуродованное безмерной болью.

"Спасибо за твою улыбку, твой лепет, твои ползания и первые шаги. Спасибо за то, что ты смотришь с такой же любовью, с которой смотрел на меня твой отец, никто никогда не смотрел на меня так. Ты - копия твоего папы, желанная с тех небес, которые граничат с вечностью", - написала актриса.

Напомним, ранее Ксения Мишина сообщила о пополнении в семье.

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