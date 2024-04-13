Актриса поделилась своим счастьем.

Украинская актриса Ксения Мишина умилила поклонников новостью - в ее семье произошло пополнение. Знаменитость в день рождения своего сына Платона сделала ему сюрприз и подарила щенка породы мальтипу.

На своей странице в Instagram она показала, как забирала щенка у заводчиков и реакцию своего сына на нового члена семьи.

На кадрах заметно, что Платон расплакался от счастья. Вероятно, мальчик давно мечтал о собаке.

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"Теперь у меня еще один сын", - сказала Мишина.

Известно, что звезда назвала щенка Один, что означает "скандинавский Бог мудрости и победы".

"Вечное напоминание о любви и чистоте в любом моменте. Мы словно всю жизнь ждали этих объятий", - добавила актриса.

Напомним, ранее Ксения Мишина впервые засветила своего бойфренда. Она не показала его лицо и не рассекретила его личность, но порадовала поклонников откровенными снимками, на которых его рука прикрывает ее обнаженную грудь.

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