Модель показала видео с отдыха.

Известная модель Изабель Гулар опубликовала в Instagram новое видео.

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На кадрах девушка позирует спиной к камере в раздельном купальнике черного цвета. Она стоит под летним душем и купается. Стоит отметить, что у Изабель красивая фигура. Девушка занимается спортом и следит за своим питанием. Поэтому ее вид всегда безупречный.

"Кому еще не хватает летнего душа и душа под открытым небом?" - подписала видео Гулар.

Кто такая Изабель Гулар:

Изабель родилась 23 октября 1984 года в Сан-Паулу, Бразилия

Она более известная как одна из ангелов Victoria’s Secret

В 14 лет переехала в столицу штата Сан-Паулу, где начала работать моделью

Изабель снималась для обложек таких журналов, как GQ, Vogue, L’Officiel, Marie Claire и Esquire

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Автор: Диана Могилевич