Ранее девушка рассказывала, что ее парень работает в IT-сфере.

СМИ узнали имя бойфренда 22-летней Александры Яремчук из Винницкой области, которая победила в конкурсе красоты "Мисс Украина-2021".

Парнем красавицы оказался 36-летний Андрей Дегода, семья которого занимает 45 место в украинском списке Forbes с доходом компании 11 миллионов гривень за последний год, сообщает ТСН.

Отмечается, что девушка практически не делится своей личной жизнью. До этого в программе "Светская жизнь" Александра сказала о своем парне всего пару общих фраз:

"Он работает в IT-сфере. Обычный парень из Киева".

Однако, сейчас выяснилось, что Андрей зарегистрировал на Александру фирму, связанную с продажей компьютерной техники и IT-технологиями. По словам "Мисс Украина-2021", "это только по документам".

"Мисс Украина 2021": подробности

Читайте также"Мисс Украина" рассказала об отношениях с девушкой и о восхищении голыми женскими телами22-летняя Александра Яремчук из Винницкой области 21 октября стала обладательницей титула "Мисс Украина 2021".

Девушка обошла 25 конкуренток, после чего на нее надели эксклюзивную корону за 3 миллиона долларов, созданную известным ювелиром Джейкобом Арабо из белого золота и с 1250 бриллиантами и 27 сапфирами на 300 карат.

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Автор: Катерина Шварц