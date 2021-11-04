Анна Неплях врезалась в другую машину.

"Мисс Украина Вселенная" и экс-участница шоу "Холостяк" Анна Неплях попала в дорожно-транспортное происшествие. Девушка не рассчитала тормозной путь и въехала в чужую машину.

"Сегодня я впервые попала в серьезное ДТП. У меня до сих пор трясутся ноги. Это моя вина. Я была полностью сконцентрирована на дороге, просто я не успела рассчитать тормозной путь и врезалась в авто. Я слишком торопилась жить и все успевать", - сказала Анна.

При этом девушка уточнила, что с ней все в порядке. Никто из водителей не пострадал. А вот ее машина требует ремонта.

Напомним, 27-летняя участница телешоу "Холостяк" Анна Неплях победила в финале украинского отбора "Мисс Украина – Вселенная 2021", который прошел в "Fairmont Grand Hotel" в Киеве вечером 15 октября.

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Автор: Диана Могилевич