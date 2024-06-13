Украинская телеведущая, известная благодаря проекту "Танцы со звездами", Иванна Онуфрийчук порадовала поклонников фотографиями своего новорожденного сына. Знаменитость, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо мальчика.
Первенец телезвезды появился на свет в конце мая. Мальчика Иванна и ее муж - бизнесмен Алмаз - решили назвать Адамом. Теперь он частый гость в соцсетях ведущей. Звездная мама часто делится фото своего сыночка с фанатами, однако на этот раз она впервые показала его вблизи.
Онуфрийчук опубликовала снимок, на котором изображена крошечная ручка Адама. Она мило написала под фото: "Мои волшебные утра".
Также Иванна показала кадр мальчика, на котором он спит. Малыш, которому исполнилось две недели, имеет роскошную шевелюру и заметно похож на своего папу. Телезвезда выразила свою любовь к сыну и добавила, что наслаждается материнством.
"Ну почему мне так хочется его зацеловать, залюбить, ну чуть ли не съесть? Объясните мне", - в шутку подписала фотографию ведущая.
К слову, Адам родился за границей. Алмаз и Иванна выбрали для родов клинику в Швейцарии. Телеведущая делилась кадрами из роддома, на которых видны моменты появления на свет ее сына. Она рассказывала, что муж был постоянно рядом и поддерживал ее.
Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук показала трогательные кадры с выписки из роддома.