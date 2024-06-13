Телеведущая поделилась новыми кадрами маленького Адама.

Украинская телеведущая, известная благодаря проекту "Танцы со звездами", Иванна Онуфрийчук порадовала поклонников фотографиями своего новорожденного сына. Знаменитость, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо мальчика.

Первенец телезвезды появился на свет в конце мая. Мальчика Иванна и ее муж - бизнесмен Алмаз - решили назвать Адамом. Теперь он частый гость в соцсетях ведущей. Звездная мама часто делится фото своего сыночка с фанатами, однако на этот раз она впервые показала его вблизи.

Онуфрийчук опубликовала снимок, на котором изображена крошечная ручка Адама. Она мило написала под фото: "Мои волшебные утра".

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Также Иванна показала кадр мальчика, на котором он спит. Малыш, которому исполнилось две недели, имеет роскошную шевелюру и заметно похож на своего папу. Телезвезда выразила свою любовь к сыну и добавила, что наслаждается материнством.

"Ну почему мне так хочется его зацеловать, залюбить, ну чуть ли не съесть? Объясните мне", - в шутку подписала фотографию ведущая.

К слову, Адам родился за границей. Алмаз и Иванна выбрали для родов клинику в Швейцарии. Телеведущая делилась кадрами из роддома, на которых видны моменты появления на свет ее сына. Она рассказывала, что муж был постоянно рядом и поддерживал ее.

Напомним, ранее Иванна Онуфрийчук показала трогательные кадры с выписки из роддома.

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