Она также нежно обратилась к сыну.

Известная украинская ведущая Иванна Онуфрийчук, которая недавно впервые стала мамой, показала трогательное видео с выписки из роддома.

Она опубликовала соответствующее видео в Instagram. Сначала муж Иванны - Алмаз - подарил ей большой букет белых пионов. Позже все гости и родственники поздравляли новоиспеченных родителей шариками и подарками.

К слову, сама Иванна решила подписать трогательный момент первой встречи сына Адама со всеми членами семьи так:

"Теперь с тобой рядом будем все мы - твои родные и близкие. Дни в роддоме были наполнены радостью: тебя поздравило столько людей! С цветами, улыбками и теплыми словами. Для тебя желали счастья и здоровья, а для нас - терпения и силы. Я верю, что все у нас получится, потому что наша семья теперь стала еще больше и дружнее. Расти, маленький Адам, и открывай для себя этот мир с радостью! Впереди нас ждет много счастливых моментов".

Она также поблагодарила медицинский персонал за заботу и профессионализм. Кстати, рожала Иванна в Швейцарии и на родах присутствовал ее муж.

Напомним, недавно певица Джамала показала трогательные моменты с выписки из роддома.

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