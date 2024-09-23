Военный поделился фотографией из Суджи.

Сын известного украинского ведущего Игоря Пелыха - 22-летний военный Иван - показался в Курской области. В своем Instagram защитник опубликовал фотографию из города Суджа.

На кадре Иван предстал рядом со своими собратьями. Воины ВСУ позировали на камеру на фоне российского универсама "Пятерочка". Они продемонстрировали, как украинские военные разрисовали магазин. В частности, бойцы оставили много разнообразных надписей на здании, среди которых были и названия украинских городов.

В подписи к кадру Иван рассказал, что вместе с этими военными, которые есть на фото, он служит уже более 2 лет.

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"Первые минуты в Курской области выглядели где-то вот так. Именно этой же командой на фото я поехал на свои первые боевые под Лисичанском и тогда бы точно не подумал, что через 2,5 года мы в таком же составе будем гонять по Курщине и наваливать п***рам на их же территории", - написал Пелых.

Также сын знаменитости отметил, что с начала полномасштабного вторжения война очень изменилась. Речь идет о том, что в 2022 году у защитников не было КАБов, FPV-дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

"Однако неизменным точно осталось безграничное доверие к людям, с которыми ты рядом, готовый и в огонь, и в воду", - добавил Иван и призвал присоединиться к его новому сбору.

Что известно о службе Ивана

Юноша стал на защиту страны еще в первые дни большой войны. Пополнить ряды военных было его добровольным решением. Ранее военный служил в Донецкой и Сумской областях. В мае этого года министр обороны Рустем Умеров его наградил знаком отличия за службу.

К слову, его звездный отец погиб в 2009 году во время ДТП. Авария произошла в мае на Берестейском проспекте в Киеве. На момент смерти Пелыху было 35 лет. Виновника ДТП осудили на 9 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Курской области показалась Оксана Билозир. Артистка посетила украинских военных.

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