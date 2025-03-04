Девушка защитника уже похвасталась в сети кольцом.

Сын известного украинского ведущего Игоря Пелыха, который погиб в 2009 году в ДТП, сообщил об изменениях в личной жизни. Украинский защитник Иван Пелых сделал предложение своей избраннице. На важный шаг мужчина решился за границей во время совместного путешествия с любимой.

Об этом стало известно из фото, репост которых военный сделал на своей странице в Instagram. Судя по кадрам избранницы воина, он сделал ей предложение руки и сердца в Португалии, на побережье Атлантического океана.

На снимках, которыми поделилась девушка, она продемонстрировала свое кольцо. Кадр был сделан на фоне скалистого берега. В подписи к фото она лаконично сообщила о помолвке, написав: "Да, Иван Пелих", а также добавила смайлик в форме сердца.

Видео дня

Сам Пелих никак пока что не прокомментировал предложение руки и сердца. Он не делится романтическим контентом в сети, и до сегодняшнего дня многие его подписчики даже, вероятно, не знали, что он находится в отношениях.

Его избранница - волонтер Ксения. Она живет в Киеве, где занимается танцами, работает менеджером благотворительного фонда Сергея Притулы и активно помогает ВСУ.

Отметим, что 23-летний Пелых стал на защиту страны еще в первые дни большой войны. Он отложил карьеру режиссера, которым планировал стать, и с оружием в руках отправился на фронт. Ранее военный служил в Донецкой и Сумской областях. В мае этого года министр обороны Рустем Умеров его наградил знаком отличия за службу. Также Иван делился кадрами из Курской области, где участвовал в боях.

Его звездного отца не стало 16 лет назад во время аварии на Берестейском проспекте в Киеве. На момент смерти Пелыху было 35 лет.

Напомним, ранее звезда "Холостячки" с Ксенией Мишиной женился и сыграл свадьбу в США. Андрей Шатырко показал свою избранницу на свадебных кадрах.

Вас также могут заинтересовать новости: