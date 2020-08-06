Супермодель Ирина Шейк восхитила своей красотой без макияжа
11:59, 06 августа 2020Звезды
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Шейк опубликовала новое фото.
Шейк показала фото / instagram.com/irinashayk
Супермодель Ирина Шейк опубликовала в Instagram фотографию, где позирует на огромном камне.
Звезда позирует на природе, сидя на камне, в шелковой комбинации длины макси. А дополнила образ черная сумочка со стрекозой. При этом Шейк снялась в фотосессии, где показала лицо без макияжа. Стоит отметить, что естественная красота Ирины затмила все вокруг.
Шейк позирует на природе / instagram.com/byfar_official
Как сообщал УНИАН, Ирина Шейк показала самые трендовые очки 2020.
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