Звездам украинского кино давно приписывают романтические отношения.

Известная украинская актриса Ирина Кудашова, которая стала известной благодаря роли Вероники в сериале "Школа" и Варвары Рудик в фильме "Смак свободи", высказалась о личной жизни. Артистка прокомментировала слухи о ее романе с актером и блогером Богданом Осадчуком, который ранее состоял в отношениях с Анной Тринчер.

Кудашова довольно часто публикует в сети совместные кадры с Осадчуком. Кроме фото, они также делятся романтическими видео, из-за чего многие их подписчики заподозрили, что между ними не просто дружба, а роман.

Однако в комментарии для программы "Тур звездами" кинозвезда опровергла все слухи о возможной романтической связи с коллегой по сериалу "Школа". Она заговорила о новых отношениях и рассказала о том, как ее избранник реагирует на общение любимой с Осадчуком.

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Как известно, в феврале Ирина сообщила, что находится в отношениях с мужчиной старше ее на 10 лет. Тогда она рассказывала, что влюблена и очень счастлива рядом с новым избранником. Правда, знаменитость не раскрыла, сколько длятся ее новые отношения.

"У меня есть мужчина, он взрослый, вообще не связан ни с медиасферой, ни с театром, ни с кино. Он старше меня на 10 лет", - говорила ранее Кудашова.

По словам артистки, ее бойфренд прекрасно относится к ее дружбе с Богданом. Он не ревнует звезду и у них не возникает ссор из-за этого. Мужчина понимает, что у Осадчука и Ирины много общих проектов. Более того, актриса рассказала, что мужчины даже дружат.

"Абсолютно нет (не было ревности со стороны любимого - УНИАН). Они дружат, они в хороших отношениях. Все понимают, что мы с Богданом много работаем. У нас постоянно совместные проекты, и мы не можем не постить совместный контент, поэтому адекватно реагирует", - поделилась знаменитость.

Напомним, ранее Ирина Кудашова рассказала, как восстанавливает свое жилье в Чернигове после атаки РФ. Во двор возле дома актрисы попал российский снаряд. Она также поделилась, как ей удалось спастись во время обстрела.

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