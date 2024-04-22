Актриса поделилась, как ей удалось спастись от обстрела.

Украинская актриса и блогер Ирина Кудашова поделилась, как она с семьей восстанавливает разрушенную квартиру в Чернигове. Во двор возле дома актрисы попал российский снаряд.

Кудашова рассказала, что в результате атаки, квартира почти полностью разрушена. Ее дом превратился в руины. Сейчас семья актрисы начала капитальный ремонт. А также они направили заявку на получение финансовой помощи от государства, чтобы восстановить свое жилье.

"В этом году за свой счет мы начали ее восстанавливать, делать ремонт. Конечно, работы там очень много. Даже, можно сказать, что стен не осталось. Но стараемся восстанавливать, потому что моя мама и бабушка хотят жить в Чернигове и вернуться в собственный дом, а не арендованную квартиру. Мы подавали заявления на все эти государственные программы, пока ответа не было. Возможно, позже", - указала Ирина.

Блогерша также рассказала о том, как она чудом уцелела во время обстрела. Дело в том, что Ирина с семьей за несколько дней до атаки выехали за границу, и на момент "прилета" их не было дома.

"Мы выехали буквально в первый день и через три-четыре дня был прилет в наш двор. Просто наша квартира, квартира нашей бабушки - двери и окна повылетали, шкафы попадали. Там были руины, туда нельзя было зайти. Надо было все выносить и с "нуля" строить. Балкон полностью исчез, разрушен. Это было очень трудно", - говорит Кудашова.

Напомним, ранее Ирина Кудашова рассказала о новых отношениях.

Вас также могут заинтересовать новости: