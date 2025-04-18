Артистка откровенно отреагировала в сети.

Украинская певица Ирина Билык отреагировала на недавнее заявление экс-избранника Дмитрия Коляденко, что у него не было отношений после их романа.

Отметим, что шоумен признался в интервью Маше Ефросининой, что уже 19 лет, как они с артисткой не пара. За это время, по словам Коляденко, у него не было другой женщины и он не смог построить семью, о которой мечтает. Однако эти словами решила прокомментировать сама Билык.

Знаменитость в своем Instagram опубликовала совместное архивное фото с Дмитрием и ответила, верит ли бывшему.

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"Конечно, не верю", - написала лаконично Ирина.

Что известно об отношениях Ирины Билык и Дмитрия Коляденко

Их роман начался в 2001 году, однако он был довольно непростым. Звездная пара постоянно публично ссорилась, расходились и снова мирились. Коляденко сделал предложение певице, однако они так официально не расписались. В 2006 году они разошлись, но сейчас иногда поддерживают связь.

Напомним, ранее шоумен Дмитрий Коляденко объяснил, почему развелся с женой Еленой Коляденко и жалеет ли об этом сейчас.

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