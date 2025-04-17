Артист также рассказал, когда впервые поговорил с сыном о разводе с его мамой.

Украинский шоумен, актер и певец Дмитрий Коляденко рассказал о своей личной жизни. Он вспомнил отношения и развод с первой женой и объяснил, что стало причиной их развода. Артист также поделился, почему сблизился с сыном только, когда ему было уже 18 лет.

Как известно, артист и режиссер Елена Коляденко поженились в 1990-х. В 1993 году у них родился сын Филипп, который сейчас также является музыкантом и участником группы Kadnay. Отношения супругов продолжались 10 лет.

В интервью для Марии Ефросининой исполнитель отметил, что причиной развода с Еленой стала его ревность. Он говорит, что в их отношениях появился "третий лишний". Вероятно, речь идет об ухажере женщины, но об измене Коляденко ничего не сказал. Мужчина не смог выдержать это и из-за своей ревности подал на развод с режиссером.

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Сейчас артист понимает, что тогда это было очень эмоциональное и импульсивное решение и все могло бы сложиться иначе, если бы они с бывшей спокойно обсудили ситуацию. После развода он пытался вернуть Елену, но она просто собрала вещи и ушла от шоумена, забрав с собой сына.

"Я был молодой, горячий, я психанул и через второй день подал на развод. А потом полгода бегал за Еленой и Филиппом. Я очень ревнивый был. Причина 50 на 50. Она неправа, и я неправ. Но можно было договориться, поговорить, простить, договориться как-то. А я поступил как малолетка, как пацан", - поделился Дмитрий.

Впервые о разводе с женой знаменитость поговорил с сыном, когда ему было уже 18 лет. Тогда у них были не слишком близкие отношения. Хореограф понял, что должен открыться перед сыном и объяснить ему что произошло много лет назад между ним и мамой Филиппа. После того их общение наладилось, и сейчас они очень близки.

"Мы поговорили, почему я подал на развод. Я подумал, что надо поговорить. Потому что я интуитивно знал, что Филипп закрывается, потому что он не может понять, почему папа и мама не вместе. Я ему объяснил почему. Он сидел красный. Я ему объяснил, что такое бывает, Филипп, что появился новый человек, это вмешательство третьего лица, которое делает разлад в семье. Филипп понял. Я был счастлив, что поговорил с ним. Он начал через месяц рассказывать свои тайны, брать у меня совет", - добавил Коляденко.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко признался, что уже пять лет живет в кредитах. Знаменитость объяснил, что ему во время войны приносит доход и почему до сих пор не может оплатить свой долг. Артист рассказал, что у него были времена, когда совсем не хватало денег даже на базовые потребности.

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