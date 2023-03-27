Поклонники уверены, что певица воссоединилась с Коляденко.

Украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками утренним видео, на котором ее бывший супруг Дмитрий Коляденко готовит ей завтрак.

На кадрах видно, что хореограф и шоумен кормит свою экс-возлюбленную виноградом с рук.

"Ану признавайтесь, кто кому в вашей семье готовит завтрак?", - подписала ролик Билык.

Видео дня

Поклонники сразу же заподозрили, что бывшие супруги решили воссоединиться.

Что пишут фолловеры

"Любовь - яд"

"От судьбы не убежишь. Димочка ваш"

"Вы вместе"

"Какие вы классные"

"Вы как Джей Ло и Бен Аффлек"

"Счастья вам и везения"

Стоит отметить, что Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в браке с 2003 по 2006 год. Общих детей у них нет. Кроме того, в 2021 году стало известно, что певица развелась со своим последним мужем Асланом Ахмадовым, с которым воспитывает сына от суррогатной матери. Поэтому вполне может быть, что она сошлась с Коляденко.

Напомним, ранее Билык умилила фанов объятиями с Коляденко.

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