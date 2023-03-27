Украинская певица Ирина Билык поделилась с поклонниками утренним видео, на котором ее бывший супруг Дмитрий Коляденко готовит ей завтрак.
На кадрах видно, что хореограф и шоумен кормит свою экс-возлюбленную виноградом с рук.
"Ану признавайтесь, кто кому в вашей семье готовит завтрак?", - подписала ролик Билык.
Поклонники сразу же заподозрили, что бывшие супруги решили воссоединиться.
Что пишут фолловеры
- "Любовь - яд"
- "От судьбы не убежишь. Димочка ваш"
- "Вы вместе"
- "Какие вы классные"
- "Вы как Джей Ло и Бен Аффлек"
- "Счастья вам и везения"
Стоит отметить, что Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в браке с 2003 по 2006 год. Общих детей у них нет. Кроме того, в 2021 году стало известно, что певица развелась со своим последним мужем Асланом Ахмадовым, с которым воспитывает сына от суррогатной матери. Поэтому вполне может быть, что она сошлась с Коляденко.
Напомним, ранее Билык умилила фанов объятиями с Коляденко.