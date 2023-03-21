Певица и хореограф сейчас живут в Чехии.

Украинская певица Ирина Билык и хореограф Дима Коляденко, которые были в отношениях с 2003 по 2006 годы, умилили фанатов новым фото. На нем они показали свои теплые объятия.

Новым фото Билык поделилась на своей странице в Facebook. Певица и хореограф не подтвердили, что снова сошлись, однако все чаще намекают на свой роман.

"А мы к вам в утреннее время. Друзья, у нас к вам вопрос: а кого вы обнимаете (или хотели бы обнять) утром?", - написала Билык под фото.

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В комментариях фанаты рассказали, кого бы именно они хотели обнять. Многие отметили, что сейчас не все могут видеть любимый людей. Женщины пишут, что они бы с радостью обняли своих мужчин, которые сейчас защищают Украину на фронте.

Кроме этого, фаны поздравляют Билык и Коляденко. Артисты уже давно подогревают слухи о своем воссоединении, а потому многие даже не сомневаются, что певица и хореограф снова вместе. Кроме этого, Билык и Коляденко даже сравнили с Джей Ло и Беном Аффлеком, которые тоже сошлись после многолетнего перерыва в отношениях.

Комментаторы пишут:

"Молодцы! Дима настоящий и преданный мужчина, несмотря ни на какие препятствия - таки рядом с Ирочкой!!!! Приятно вас видеть вместе!"

Красивые, позитивные, талантливые! Добра вам, обнимайте друг друга! А нам всем почаще обнимать своих родных!"

"Вы будто украинские Джей Ло и Бен Аффлек!".

Напомним, недавно Коляденко и Билык подогрели слухи о воссоединении "горячими" фото.

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