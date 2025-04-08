Певец уже отреагировал на публичное заявление знаменитости.

Знаменитая украинская певица Ирина Билык прямо во время своего последнего концерта удивила поклонников поступком. Звезда со сцены обратилась к известному артисту, который моложе ее на 28 лет, и призналась ему в любви.

В понедельник, 7 апреля, во Дворце "Украина" в Киеве отгремел большой сольный концерт исполнительницы по случаю ее дня рождения, который ей пришлось перенести из-за россиян. 6 апреля она отмечала юбилей. Ей исполнилось 55 лет.

По случаю праздника Билык дала три концерта в столице, но на последний пришло много украинских звезд, в частности, и Melovin, он же Константин Бочаров. Певец не скрывает свой восторг от творчества коллеги, поэтому не смог пропустить выступление кумира. На музыкальное событие он пришел с огромным букетом роз, который вручил Ирине Николаевне.

Произошло это в момент, когда певица еще исполняла свои хиты на сцене. Увидев артиста, она обратилась к нему и отметила, что он является очень талантливым. А также призналась ему в любви.

"Мэл! А я смотрю, какая красота сидит в зале! Ты очень талантливый и спасибо тебе за твою любовь. Я знаю, ты говорил мне, что очень любишь. Я тоже тебя очень люблю!" - сказала знаменитость.

Сам Melovin уже успел отреагировать на приятные слова от артистки. В своем Instagram, где и обнародовал видео с концерта, он написал, что Билык - невероятная певица, которая излучает мощную энергетику. В дополнение, он пожелал ей новых достижений и любви.

"Ирина Билык - фантастическая. Какая энергетика, какая любовь к народу, к своему слушателю. И это так взаимно! Мастерски тонкая и хрупкая, но одновременно сильная и пьянящая. Многих лет жизни, новых свершений и любви!" - написал исполнитель.

Напомним, ранее Melovin поддержал Зеленского после перепалки с Трампом. Артист обнажился и призвал украинцев объединиться. Он опубликовал фото, на котором показался без одежды и с надписью: "Сила не в костюме". Таким образом артист хотел подчеркнуть, что одежда не имеет значения, когда на кону стоят более важные дела.

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