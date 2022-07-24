Пара сыграла пышную свадьбу в Грузии.

37-летний грузинский продюсер, который стал настоящим секс-символом в Украине, Иракли Макацария женился на своей молоденькой девушке, 20-летней Лизе Чичуа.

Пара сыграла свадьбу в Грузии, где присутствовали их близкие и родные люди. В сети уже появились кадры с торжества.

В момент, когда Лиза под руку с отцом выходила к Иракли под венец, он не смог сдержать слез. На кадрах видно, что Макацария заплакал и пытался вытереть лицо руками. В руках он держал букет для своей невесты.

Отметим, для такого торжественного события Иракли Макацария выбрал темный костюм с белой рубашкой и бабочкой, а вот Лиза надела пышное платье, сделала лаконическую прическу и легкий макияж с акцентом на красные губы.

Напомним, 28 апреля 2022 года Макацария сделал романтическое предложение руки и сердца своей возлюбленной. Тогда Иракли собрал самых близких людей на одной из горных вершил в Тбилиси, заказал много шариков в виде сердца, встал на одно колено и признался возлюбленной в своих чувствах.

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