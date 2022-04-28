Макацария не смог сдержать слез от пережитых эмоций.

Главный герой шестого сезона романтического реалити "Холостяк" Иракли Макацария решил попрощаться со своей холостяцкой жизнью.

Он сделал предложение руки и сердца своей девушке Лизе Чичуа, которая младше его аж на 17 лет. Так, Иракли собрал самых близких людей на одной из горных вершил в Тбилиси, заказал много шариков в виде сердца, встал на одно колено и признался возлюбленной в своих чувствах.

От пережитых эмоций он не смог сдержать слезы. Когда Лиза ответила "Да", в небе разразился праздничный салют.

Отметим, об отношениях пары стало известно в апреле 2021 года. Многих поклонников интересовало, как паре удалось построить отношения, если их разница в возрасте аж 17 лет. Макацария неоднократно отвечал, что их такая разница совсем не смущает, они счастливы вместе.

Напомним, ранее Иракли Макацария показал свою 20-летнюю возлюбленную.

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