Иосиф Пригожин поддерживает преступный режим Кремля.

Известный продюсер Иосиф Пригожин поддерживает преступный режим президента РФ Владимира Путина и осуждает проукраинскую позицию артистов.

Об этом говорится в эфире телеканала FREEДОМ.

Например, недавно он "набросился" на Лайму Вайкуле, которая вышла на сцену с украинским флагом и заявила, что по-другому быть и не могло. Тогда Пригожин назвал это свинством и заявил, что именно певица виновата в войне в Украине, а не диктатор Путин. И это несмотря на то, что он и сам долгие годы зарабатывал в Украине, а его супруга, певица Валерия несколько сезонов подряд была судьей украинского шоу "Голос страны".

Но в 2014 году все резко изменилось. Тогда Валерия стала членом совета при президенте России по культуре, а значит она во всем поддерживает Путина. В 2018 российский Шрек Пригожин стал доверенным лицом Путина на президентских выборах.

С тех пор Пригожин поет дифирамбы российскому диктатору и даже публично оправдывает коррупцию и кумовство в Кремле.

Также продюсер неоднократно говорил, что демократии в мире не существует, а права и свободы граждан имеет только русский народ. Тот самый, который не может назвать войну войной или выйти на митинг, ведь это "спецоперация".

К слову, сначала Пригожин поддержал аннексию Крыма, а после и зверское нападение на Донбасс. Несмотря на то, что в Украине каждый день гибнут люди, а многие города напоминают призраки, Пригожин продолжает поддерживать политику Путина.

Напомним, ранее Иосиф Пригожин пристыдил россиян за унижение Пугачевой.

Вас также могут заинтересовать новости: