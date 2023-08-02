Ведущая признала, что ей трудно говорить на такие темы.

Ведущая и блогер Мария Ефросинина откровенно рассказала об отношениях с мужем Тимуром Хромаевым, который сейчас защищает Украину на фронте. Она отметила, что эта тема для нее очень тяжелая.

"Я научилась рассказывать о разных вещах... Мне трудно до сих пор говорить о единственной вещи. О том, как я каждый день живу со страхом потерять любимого человека - своего мужа. Я ничего не пишу об этом", - призналась ведущая в Stories.

Ефросинина объяснила, что когда она все же решается что-то рассказывать подписчикам о муже, все равно получает хейт. Комментаторов интересует, где именно находится Хромаев, почему ведущая так мало о нем говорит. Некоторые даже придумывают слухи о том, что блогерша якобы ссорится с избранником, а потому "скрывает" его в соцсетях.

"Тимур служит уже год. Мой муж добился там невероятных результатов. Я морально готовлюсь, чтобы вам обо всем этом рассказать, потому что я очень им горжусь. Я понимаю, что странно выглядит, когда мой муж на фронте, а я выставляю "луки", переодевания, даже сейчас я такая вся - не бедствую... Он всегда просит показывать жизнь. Он никогда не говорит со мной о войне. Он умоляет не спрашивать, как у него дела. Он просит побольше чего-то легкомысленного, и это только наши с ним отношения", - отметила Ефросинина.

Она также признала, что говорить обо всем этом "интимно и больно". По словам ведущей, ей непросто делиться тем, что потом будут все комментировать. Впрочем, Ефросинина решила больше не молчать обо всех этих темах, ведь хочет поддержать других женщин, которые тоже ждут своих мужчин с фронта.

Напомним, недавно Ефросинина рассказала ,как "спалила" переписку мужа с другой женщиной. После этого она решила, что больше так делать не станет.

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