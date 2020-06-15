Бибер признался своей жене о том, что действительно чувствует через пост в Instagram

Музыкант показал подписчикам, какой видит свою жену каждый день.

Американский певец Джастин Бибер показал подписчикам, какой видит каждый день свою жену Хейли.

На снимке Хейли Бибер сидит на диване в белоснежном платье на запах в пасторальный мелкий цветочек и кедах. Под фото музыкант опубликовал ей признание в любви, на странице в Instagram.

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Несмотря на карантин, ведут насыщенный образ жизни. За последние несколько месяцев смогли сменить несколько мест дислокации.

Сначала самоизоляцию они провели в родной для него Канаде, затем вернулись в родной для нее Лос-Анджелес. Затем пара арендовали «дом на колесах» — автобус, напоминающий люксовый отель — и отправились колесить по живописному штату Юта: купаясь в местных озерах и наблюдая за животными.

Пара и раньше проводила практически 100% своего времени вместе, но карантин еще больше сблизил возлюбленных.

Как сообщал ранее УНИАН, известный канадский певец Джастин Бибер рассказал о своем тяжёлом расставании с Селеной Гомес.

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