"Я просто сходил с ума": Джастин Бибер рассказал о расставании с Селеной Гомес

Певец признался, что ему было очень плохо из-за расставания с Селеной.

Известный канадский певец Джастин Бибер рассказал о своем расставании с Селеной Гомес.

Читайте такжеЭто было ужасно, меня тошнило: Билли Айлиш рассказала о выступлении на "Оскар"

В недавнем интервью Зейну Лоу для Apple Music исполнитель чуть ли не впервые нарушил молчание и заявил, что ему было очень плохо из-за расставания с Селеной, с которой они были вместе на протяжении 7 лет, передает ТСН.

"Мне просто было больно за мои предыдущие отношения. Я чувствовал нежелание простить меня. Мы были очень обижены друг на друга, и меня это мучило. Я просто сходил с ума, был абсолютно безрассудным", - признался артист.

Также Бибер отметил, что именно Хейли помогла ему справиться с депрессией.

"Я всегда испытывал уважение и поддержку от нее".

Однако по его словам, он страдал от неудачного романа с Селеной, когда начал встречаться с нынешней женой.

"Я рассказал ей о всем перед туром, когда мы проводили много времени вместе. Я признался, что мне все еще очень больно, я все еще пытаюсь найти свой путь и не готов давать обещаний ... Я просто не хотел говорить что-то, а потом делать наоборот. Я поступал так в прошлом. Поэтому я просто был честен с ней. Я просто говорил: "Я сейчас не в том состоянии, чтобы быть верным". Мне хотелось быть с Хейли, но тогда я не мог ей полностью отдаться", - заметил Джастин.

Как сообщал УНИАН, Джастин Бибер выпустил свой пятый студийный альбом "Changes". Всего в него вошло семнадцать треков, в том числе представленные ранее синглы "Yummy" и "Intentions".