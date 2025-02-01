Жена ведущего поделилась, что после восьми месяцев лечения они обнаружили причины и будут пытаться вернуть зрение девочке.

Жена известного украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна - рассказала о лечении 9-летней приемной дочери Ангелины, у которой есть проблемы со зрением. Женщина сообщила, что им наконец удалось найти специалиста, который обнаружил дефекты и сообщил, что девочка сможет видеть.

В своем Instagram юрист поделилась, что за восемь месяцев пребывания Ангелины в семье они обошли всех возможных специалистов, но все они не знали, что делать с ее проблемой. Без очков девочка видела на 20%, а с ними - на 50%. Никто из медиков не мог назвать причину таких проблем со зрением.

В то же время врачи все же ставили диагнозы и назначали лечение, которое делало только хуже для девочки. Сама Инна считает, что причиной некомпетентности медиков было то, что они не работали с детьми из детдомов, ведь такая проблема часто встречается у сирот.

Видео дня

"Когда мы только забрали Ангелину, мы обнаружили, что она плохо видит. Только 20%. В очках 50%. Но никто не мог сказать, чего и что с этими можно делать. Обследования не совпадали с реальностью. Но нам ставили диагноз. Назначали лечение и коррекцию, но Ангелина продолжала видеть все хуже. Последнее, что нам сказали: надо делать обследования, которые проводятся только после 12 лет. А пока ждать", - написала Мирошниченко.

Однако звездная семья не сдалась и продолжила поиски квалифицированного специалиста. Супруга телезвезды рассказала, что им удалось найти врача, который ранее работал с детьми-сиротами. Специалист обнаружила все дефекты, над которыми нужно работать. Хотя она не дает точных гарантий, что у Ангелины восстановится зрение, но она сможет видеть лучше.

"Сегодня мы обнаружили, что Ангелина может видеть! Мы нашли все дефекты. И четкий план, что делать. Сложностей много. Гарантии, что зрение восстановится нет. Но мы хотя бы больше не делаем то, что нам не было нужно. И все потому, что у врача есть опыт работы с детьми из интернатов. Ведь у детей в учреждениях было похожее прошлое. Она просто знала, где искать, как смотреть. 3 часа против 8 месяцев", - добавила Инна.

Отметим, что Ангелина стала частью большой семьи ведущего и блогерши в июне прошлого года. Супруги также воспитывают 3-летнего приемного сына Марселя, дочь Мию и сына Марка.

Напомним, ранее сама Инна Мирошниченко попала в больницу с ножевым ранением. Женщине наложили несколько швов на руку.

Вас также могут заинтересовать новости: