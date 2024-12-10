Это была очень милая зарядка.

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко не перестает удивлять своей энергичностью и позитивом. Недавно она поделилась в Instagram забавным видео, которое демонстрирует, как ей удается находить время для спорта даже с четырьмя детьми.

На видео фото видно, как Инна выполняет утреннюю зарядку, а ее самый младший сын Марсель, которого семья усыновила прошлым летом, активно помогает маме. Мальчик ни на минуту не оставляет Инну одну: он обнимает ее, целует, пытается повторить движения и даже поет песни.

"Мои 20 минут спорта превратились в веселую игру с Марселем. Но я не сдаюсь! Материнство - это не повод забывать о себе", - рассказала Инна.

Видео дня

Видео Инны Мирошниченко - это не просто забавный ролик, а настоящий пример того, как можно находить время для себя даже в самом загруженном графике. Оно вдохновляет многих мам не забывать о своих потребностях и заботиться о своем здоровье и благополучии. Ведь счастливая и здоровая мама - это залог счастливой семьи.

Напомним, Инна Мирошниченко честно рассказала о материнстве.

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