Она также вспомнила свой первый опыт в статусе мамы.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат и блогерша Инна Мирошниченко - ответила, тяжело ли быть мамой четверых детей.

Она отметила, что впервые познала радости материнства 6 лет назад, когда родила дочь Мию. Тот период оказался для нее сложным. По словам Инны, сейчас, с 4 детьми детьми, ей легче.

"Мне было намного тяжелее тогда с одним ребенком, чем сейчас с четырьмя", - честно призналась Мирошниченко в своем Instagram.

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Она также добавила, что все в жизни зависит от того, как человек относится к ситуации. Поэтому о своем опыте она написала так:

"Все преимущественно зависит от нашего отношения к ситуации. Мия не была сложным ребенком. Я была мамой, что постоянно усложняет".

К слову, Тимур и Инна воспитывают четверых детей - родных 6-летнюю Мию и 4-летнего Марко. Также в прошлом году пара усыновила мальчика Марселя, которому сейчас 3 года. А уже в этом году они подарили полноценную семью еще одному ребенку - 9-летней девочке Ангелине.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко рассказал, как его родные дети относятся к приемным.

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