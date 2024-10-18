Она показала совместные кадры Ангелины и Марселя.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко - Инна - умилила новым семейным контентом в сети и рассказала об отношениях между приемными детьми.

Адвокат опубликовала новые фото Ангелины и Марселя. По ее словам, дети не сразу нашли общий язык.

Однако сейчас Инна видит определенные изменения. В частности, Ангелина начала проявлять заботу к младшему братику, например, кормит малыша и помогает ему чистить зубы.

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"Не знаем, как это произошло, но зубы Марселю чистит только Ангелина. Чтобы понять наше удивление: Марсель не в восторге от этой процедуры. И так же пока не в восторге от Ангелины. А Ангелина не умеет (или не умела уже) заботиться о ком-то. Дети из учреждений с младшими говорят на языке силы и доминирования. Потому что так живет та система", - написала Инна в своем Instagram.

Она также отметила, что дети, которые живут в полноценной семье и в любви, значительно меняются. Поэтому адвокат радуется успехам Ангелины и Марселя и написала об этом так:

"Вот так незаметно они становятся родными. Старшая сестра и младший брат".

К слову, супруги Мирошниченко воспитывают 6-летнюю дочь Мию и 5-летнего сына Марко. А еще в прошлом году они усыновили мальчика Марселя, а в этом году также приняли в свою семью 8-летнюю девочку Ангелину.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о сложностях с названной дочерью.

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