Впервые ела три раза в день: подруга Илона Маска рассказала о беременности (фото)

Певица Grimes призналась, что во время беременности впервые стала питаться трижды в день.

Певица Grimes (Клэр Буше), которая по линии матери является украинкой и в скором времени родит ребенка от Илона Маска, рассказала, что во время беременности впервые стала питаться трижды в день.

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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Странно, я думала, что выглядела слишком беременной, когда сделали эти фотографии 7 месяцев назад. Но в ретроспективе я выгляжу крошечной. Все относительно, я думаю. Это первый раз в моей жизни, когда я ела 3 раза в день, и это определенно было позитивным событием. Если вы этого не делаете, я бы порекомендовала это!" - написала Grimes.

Отметим, что на фото певица изображена на ранних сроках беременности. У нее еще нет большого животика.

Как сообщал УНИАН, Grimes подтвердила, что Илон Маск является отцом ее будущего ребенка. Она заявила, что не будет навязывать малышу ни один из гендеров. Девушка хочет, чтобы ее первенец со временем определился сам. До тех пор же будущая мама предпочитает говорить о нем "они". При этом имя для ребенка Клэр Буше уже выбрала, и оно "гениальное", заверила артистка