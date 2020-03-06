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Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска: "сумасшедшая жертва"

13:37, 06 марта 2020
Звезды
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Граймс рассказала, кто отец ее будущего ребенка / instagram.com/grimes

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Певица призналась, что действительно любит своего парня, но решиться на беременность было для нее непросто.

«Такая трагедия на это соглашаться, хотя это и здорово. Девушки приносят в жертву свое тело и свою свободу. Это довольно сумасшедшая жертва, и только половина населения должна это делать. Для меня это было очень серьезно, решиться на незащищенный секс», – отметила она.

«Я просто пожертвовала своей силой в этот момент. Я капитулировала. Всю жизнь я избегала этой ситуации», – добавила Grimes.

Ранее УНИАН сообщал, что Grimes заявила, что не будет навязывать своему ребенку ни один из гендеров.

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