Певица Grimes подтвердила, что ждет ребенка от Илона Маска: "сумасшедшая жертва"

Девушка призналась, что решиться на незащищенный секс для нее было "очень серьезно".

Певица Grimes (Клэр Буше) впервые подтвердила, что Илон Маск является отцом ее будущего ребенка.

Читайте такжеВоспитывала улица и любит борщ: стало известно о романе Илона Маска со звездой украинского происхождения (фото, видео)Об этом она рассказала в интервью журналу Rolling Stone.

Певица призналась, что действительно любит своего парня, но решиться на беременность было для нее непросто.

«Такая трагедия на это соглашаться, хотя это и здорово. Девушки приносят в жертву свое тело и свою свободу. Это довольно сумасшедшая жертва, и только половина населения должна это делать. Для меня это было очень серьезно, решиться на незащищенный секс», – отметила она.

«Я просто пожертвовала своей силой в этот момент. Я капитулировала. Всю жизнь я избегала этой ситуации», – добавила Grimes.

Ранее УНИАН сообщал, что Grimes заявила, что не будет навязывать своему ребенку ни один из гендеров.