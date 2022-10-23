Пластические хирурги сходятся во мнении, что самым красивым лицом считается то, которое приближено к "золотому сечению".

Эксперты в сфере красоты периодически проводят исследования и выясняют, лица каких знаменитостей приближены к правилу "золотого сечения" - чем ближе соотношение лица или тела к числу 1,618, тем человек красивее.

Согласно этому правилу, можно выделить нескольких знаменитостей, которые являются воистину красивыми.

Эмбер Херд

Ранее в этом рейтинге лидировала актриса Эмбер Херд. По мнению специалистов, она обладает идеальными пропорциями лица. Для женщин предпочтительней, чтобы носогубка была больше 90 градусов. Угол между линией лба и спинкой носа должен находиться между 30 и 40 градусами. Так, у звезды все сходится.

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Джоди Комер

После того, как актриса Джоди Комер сыграла в сериале "Убивая Еву", на нее обратили более пристальное внимание. Хирурги заметили, что ее черты лица более приближены к "золотому сечению", чем у Херд, поэтому эта актриса подвинула свою соперницу и заняла первое место. Оказалось, что внешность британской актрисы Джоди Комер на 94,52% приближена к идеальной.

Ким Кардашьян

Трудно поспорить с тем, что светская львица Ким Кардашьян прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов. Но все же, благодаря этим манипуляциям, они добилась идеальных черт лица. Отмечается, что ее лицо идеально воспроизводит форму перевернутого треугольника. Поэтому ее можно считать одной из главных звездных красоток.

Меган Маркл

Пластические хирурги в один голос трубят о том, что Меган Маркл можно сравнить с диснеевской принцессой. При этом они уверяют, что акриса делала ринопластику, ведь с годами ее нос становился тоньше. Благодаря этому ее лицо стало более идеальным и приближенным к совершенству.

Рита Ора

В этот рейтинг попала и Рита Ора, обладающая красивой и необычной внешностью. Специалисты утверждают, что девушка также прибегала к разного рода услугам в бьюти-сфере. У нее заметны впавшие скулы и увеличенные губы. Но это совсем ее не портит.

Напомним, звезду "Зачарованных" просто не узнать после пластической операции.

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