Центр косметической и пластической хирургии лица в Лондоне назвали самую красивую женщину в мире. По словам специалистов, внешность голливудской актрисы Эмбер Херд полностью соответствует правилу "золотого сечения".
Об этом сообщает UNILAD.
Доктор центра Джулиана Де Сильва провела исследование и выяснила, что лицо Эмбер Херд максимально пропорционально. В чем суть золотого сечения? Золотое сечение - это когда меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому.
Для женщин предпочтительней, чтобы носогубка была больше 90 градусов. Угол между линией лба и спинкой носа должен находиться между 30 и 40 градусами. Так, по данным экспертов, именно такими пропорциями и обладает Херд.
Кроме того, специалисты центра отметили, что у модели Эмили Ратаковски идеальные губы, у актрисы Скарлетт Хоханссон - глаза, а у светской львицы Ким Кардашьян - брови.
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