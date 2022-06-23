Специалисты утверждают, что идеальными пропорциями лица владеет Эмбер Херд.

Центр косметической и пластической хирургии лица в Лондоне назвали самую красивую женщину в мире. По словам специалистов, внешность голливудской актрисы Эмбер Херд полностью соответствует правилу "золотого сечения".

Об этом сообщает UNILAD.

Доктор центра Джулиана Де Сильва провела исследование и выяснила, что лицо Эмбер Херд максимально пропорционально. В чем суть золотого сечения? Золотое сечение - это когда меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому.

Для женщин предпочтительней, чтобы носогубка была больше 90 градусов. Угол между линией лба и спинкой носа должен находиться между 30 и 40 градусами. Так, по данным экспертов, именно такими пропорциями и обладает Херд.

Кроме того, специалисты центра отметили, что у модели Эмили Ратаковски идеальные губы, у актрисы Скарлетт Хоханссон - глаза, а у светской львицы Ким Кардашьян - брови.

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