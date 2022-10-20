Роуз Макгоуэн часто обращается за помощью к специалистам в сфере красоты.

Американская актриса Роуз Макгоуэн кардинально изменилась после пластической операции. Теперь одна из сестер из культового сериала "Зачарованные" выглядит совсем иначе.

Ранее Роуз была шатенкой с выразительными глазами и широкой улыбкой. За счет слегка впавших скул ее лицо выглядело более вытянутым. Но то, что с ней стало после пластической операции, вас удивит.

Во-первых, звезда коротко постриглась и перекрасилась в блондинку. А ее лицо совсем не похоже на прежнее, которым она покорила зрителей сериала. Сейчас у нее более пухлые щеки, заметна ринопластика и подтяжка лица. Также актриса значительно поправилась.

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Напомним, Роуз Макгоуэн сыграла Пэйдж в сериале "Зачарованные", или как его еще называют "Все женщины ведьмы". Она пришла на место актрисы Шеннен Догерти, игравшей старшую сестру Голливел Прю.

Известно, что Догерти уволили из-за постоянных скандалов, а последние годы она и вовсе бореться с онкологией.

Напомним, звезда сериала "Друзья" оказался в тяжелом состоянии из-за наркотиков.

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