Ранее этим титулом обладала Эмбер Херд, так как ее лицо максимально приближено к "золотому сечению".

Пластический хирург назвал самую красивую женщину в мире. Ею оказалась актриса Джоди Комер, сыгравшая в популярном сериале "Убивая Еву".

Об этом сообщает ITV.

Врач Джулиан Де Сильва из Лондона провел исследование, согласно которому можно определить самого красивого человека. Для этого достаточно прибегнуть к правилу "золотого сечения". Его суть заключается в том, что чем ближе соотношение лица или тела к числу 1,618, тем человек красивее.

Видео дня

В результате оказалось, что внешность британской актрисы Джоди Комер на 94,52% приближена к идеальной.

"У нее самые близкие к идеальным показатели расположения носа и губ. Также у нее подбородок и губы красивой формы. Единственная черта лица, за которую общий бал снижен, - это брови, они отвечают идеальным на 88%", - сказал специалист.

Джоди Комер: что о ней известно

Джоди Комер впервые попробовала себя в качестве актрисы в средней школе. Телевизионная карьера Комер началась в 2008 году, когда она приняла гостевое участие в телесериале The Royal Today, спин-оффе телесериала "Члены королевской семьи".

Позже Джоди исполнила основные роли в мини-сериалах "Справедливость" и "Помни меня". Первую популярность актриса получила после исполнения роли Хлои Геммел в сериале "Мой безумный дневник".

В 2016 году актриса сыграла главную роль в мини-сериале канала BBC Three "Тринадцать", повествующем о 26-летней Айви Моксем, похищенной в 13 лет и сбежавшей от своего похитителя после 13 лет заключения в подвале.

В 2020 году Комер исполнила главную женскую роль, Маргариты де Карруж, в фильме Ридли Скотта "Последняя дуэль".

Напомним, ранее ученые называли самой красивой женщиной в мире Эмбер Херд.

Вас также могут заинтересовать новости: