Ранее оккупанты разбомбили дом Игоря Васильевича.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк показал фотографии снаряда "Града", который попал во двор его дома, в результате чего он был значительно поврежден.

"Саперы вытащили то, что прилетело в наш дом 14 марта от россиян-убийц. Имеет название 9М22У. Снаряд для "Градов". Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники, земляки и сограждане! (И только канцлер ФРГ Шольц думает, что этот снаряд запустил Путин-Х**ло лично!)", – написал Кондратюк.

На кадрах видно, что снаряд прилетел во двор его дома. Из-за удара в доме Кондратюка также повылетали окна. К счастью, на момент происшествия в доме никого не было. Еще до этого Игорь Васильевич уехал оттуда со своей семьей.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк прокомментировал обстрел оккупантами его дома под Киевом.

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