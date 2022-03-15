Игорь Кондратюк прокомментировал обстрел оккупантами его дома под Киевом.

Украинский шоумен Игорь Кондратюк в эфире "Сніданок.Онлайн" прокомментировал обстрел оккупантами его дома под Киевом. К счастью, семьи Игоря Васильевича и его самого во время обстрела в доме не было, они оттуда уехали гораздо раньше.

"Я забрал всю семью, нас было 12 человек, мы уехали. Среди нас была беременная жена моего племянника, которая сегодня в 5 утра родила девочку. Дом – это ерунда, хотя моя жена плакала. Но когда слышишь, что происходит с Мариуполем... я думал, что все ужасы закончились во Второй Мировой войне, но нет", - прокомментировал Кондратюк.

Что касается празднования 60-летия, то продюсер акцентировал: единственным моментом праздника стало то, что в этот день он не был в пути. Говорит, что не имеет пока никакого желания праздновать.

"Все мысли сейчас о моей Херсонщине, где люди сейчас в оккупации", - подытожил продюсер.

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