О новом рекорде Украины рассказала певица Оксана Билозир.

Известный украинский артист и композитор, экс-руководитель вокально-инструментального ансамбля "Ватра" Игорь Билозир 24 марта этого года мог отпраздновать юбилей. Артисту могло бы исполниться 70 лет, но его убили 25 лет назад. По случаю дня рождения знаменитости во Львове ВИА "Ватра" устроил концерт и побил рекорд Украины.

В понедельник, 24 марта, во Львовском национальном академическом театре оперы и балета состоялся концерт памяти "Наш Билозир". Как сообщила первая жена композитора и певица Оксана Билозир в своем Instagram, во время него был зафиксирован новый рекорд. Оказалось, что ВИА "Ватра" уже 45 лет непрерывно выступает на сцене и радует поклонников своим творчеством.

"Рекорд Украины! Культовый ансамбль "Ватра" - 45 лет непрерывного творчества и деятельности с неизменным руководителем, композитором Игорем Билозиром... У меня аж дух захватывает. Это наш с вами общий успех", - поделилась эмоциями артистка.

Она опубликовала видео в сети и рассказала, что также приняла участие в концерте по случаю дня рождения Билозира. Это выступление ансамбля стало воспроизведением первого 10-летнего юбилейного концерта. На музыкальном событии прозвучали самые известные песни "Ватры", в частности, "Мамина світлиця", "Весільний марш", "Коханий", "Перший сніг", автором которых был покойный Игорь Иосифович.

Что известно о Билозире и его смерти

Народный артист Украины родился 24 марта 1955 года. Он был третьим и самым известным руководителем ВИА "Ватра". После его смерти главой ансамбля стал Андрей Кучерепа. Билозир возглавил "Ватру" в 1979 году, когда его солистами были Оксана Билозир и Марьян Шуневич. Тогда группа стала известной на весь мир и выступала не только в Украине, но и за ее пределами.

Композитора не стало в мае 2000 года. Причиной смерти стало избиение. Артист пришел в кафе "Цисарский кофе" во Львове, где композицию "Перший сніг" исполнял журналист Богдан Гнатовский. Песня не понравилась компании, сидевшей за соседним столиком, потому что якобы мешала им слушать русский шансон.

На Билозира напала компания мужчин и нанесла ему несовместимые с жизнью травмы. Артиста не стало через 20 дней после драки в больнице. Виновных в смерти знаменитости наказали через 20 лет после совершения преступления. Их лишили свободы на 8 и 10 лет.

Напомним, ранее в сети завирусилась песня "Перший сніг" Игоря Билозира. Коллектив из Ивано-Франковской области "Бойки" сделал кавер на композицию артиста, из-за которой его убили.

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