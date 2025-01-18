Коллектив из Ивано-Франковской области сделал кавер на композицию знаменитого артиста.

В сети завирусился кавер на легендарную композицию "Перший сніг" (Це не яблуні цвіт...) известного украинского композитора, народного артиста Игоря Билозира. Ролики с новой версией хита собирают тысячи просмотров и помогли получить песне новую жизнь.

На это обратила внимание жена покойного исполнителя Ольга Гошовская в своем Facebook. Кавер на композицию создала украинская группа "Бойки" из города Калуш. Один из ее участников начал записывать ролики, в которых по-разному интерпретировал хит. Видео быстро собрали тысячные просмотры и завирусились в TikTok.

Гошовская выразила благодарность группе, давшей новую жизнь песне "Перший сніг", а также отметила, что артистам удалось привлечь внимание молодежи к творческому наследию ее мужа.

"Вот что значит новая аранжировка, современная интерпретация, молодежный пульс! Песня стремительно набирает сотни тысяч просмотров и становится мегапопулярной. Опять! И больше всего, что радует: ее слушает молодежь! Молодцы, группа "Бойки"! Спасибо!" - написала Ольга.

Ранее "Первый снег" исполняла знаменитый коллектив ВИА "Ватра". Игорь Иосифович написал музыку к композиции, а слова - поэт Богдан Стельмах. Оригинальная версия песни звучит в музыкальном фильме 1982 года "Ватра зовет на праздник", где ее исполнили Оксана Билозир и Марьян Шуневич.

Как известно, Билозир 8 мая 2000 года находился в кафе "Цисарский кофе" во Львове, где композицию "Первый снег" исполнял и журналист Богдан Гнатовский. Песня не понравилась компании, сидевшей за соседним столиком, потому что якобы мешала им слушать русский шансон.

Из-за этого 45-летнего композитора избили до смерти на глазах у десятков людей. Артиста не стало через 20 дней после инцидента в больнице от полученных травм. Через 20 лет после избиения суд вынес поставление о заключении двух убийц. Их лишили свободы на 10 и 8 лет.

К слову, Оксана Владимировна была первой женой артиста. У супругов родился сын Андрей в 1982 году. Однако пара развелась в 1991 году. Уже через два года Билозир заключил брак с Гошовской и прожил с ней до своих последних дней.

Напомним, ранее Ирина Билык спела на украинском языке хит "Нас нет". Композиция получила новое звучание, и теперь певица будет исполнять ее на украинском.

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